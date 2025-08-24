Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Burgstädt feiert 165 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Bild: Ralf Jerke
Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Burgstädt feiert 165 Jahre Freiwillige Feuerwehr
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zweieinhalb Tage Festprogramm hat die Freiwillige Feuerwehr in Burgstädt auf die Beine gestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr Burgstädt hat am Wochenende ihr 165-jähriges Bestehen gefeiert. Schon am Freitag fand eine Festveranstaltung im Sportzentrum statt. Am Samstag bildete das Feuerwehrziehen den Höhepunkt. Die schnellste Mannschaft zog dabei ein Löschfahrzeug über 25 Meter in nur 26 Sekunden. Am Sonntag gab es schließlich noch ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:03 Uhr
2 min.
Der ganze Stolz der Brandschützer: Weischlitzer Feuerwehr freut sich über neuen Gerätewagen
Rund 60 Freiwillige zählt die Retter-Truppe in der Gemeinde. Sie hat jetzt ein modernes Fahrzeug erhalten. Das musste früher ausrücken als gedacht.
Ellen Liebner
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
15.08.2025
2 min.
Tauziehen, Brunch und Festumzug: So feiern Feuerwehren rund um Burgstädt Jubiläen
Die Freiwillige Feuerwehr Burgstädt hat sich bei einem Fest auf dem Markt präsentiert.
Am 22. August feiert Burgstädt ein großes Jubiläum. Die 165-jährige Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr wird mit besonderen Veranstaltungen gewürdigt. Auch jüngere Wehren sind in Feierlaune.
Bettina Junge
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
21:13 Uhr
2 min.
Transfer-Ansage der Bosse - Eberl: "Gibt keine dicke Luft"
Max Eberl äußert sich zu den Münchner Transfer-Aktivitäten. (Archivbild)
Die Bosse von Bayern München haben beschlossen, dass in dieser Transferperiode kein Spieler mehr gekauft wird. Der Sportvorstand muss mit dieser Vorgabe leben.
Mehr Artikel