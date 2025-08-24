Burgstädt feiert 165 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Chemnitz Umland
Zweieinhalb Tage Festprogramm hat die Freiwillige Feuerwehr in Burgstädt auf die Beine gestellt.
Die Freiwillige Feuerwehr Burgstädt hat am Wochenende ihr 165-jähriges Bestehen gefeiert. Schon am Freitag fand eine Festveranstaltung im Sportzentrum statt. Am Samstag bildete das Feuerwehrziehen den Höhepunkt. Die schnellste Mannschaft zog dabei ein Löschfahrzeug über 25 Meter in nur 26 Sekunden. Am Sonntag gab es schließlich noch ein...
