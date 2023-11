Burgstädt: Regiobahn überfährt leeren Kinderwagen im Gleis

Burgstädt.

Eine Regionalbahn hat am Bahnhof Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) einen im Gleis abgestellten leeren Kinderwagen überfahren. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte der Bahnfahrer in der Nacht auf Samstag noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, einen Unfall jedoch nicht verhindern können. Neben dem Kinderwagen lagen demnach Äste und Fahrradteile auf den Schienen.