Burgstädt Stadtrat ändert Sitzungstermine für Kneipenbesuch

Der Stadtrat von Burgstädt will einen neuen Sitzungsplan beschließen. Doch was hat es mit dem überraschenden Wechsel auf sich?

Achtung aufgepasst! Wer künftig mal Gast in einer Sitzung des Stadtrates in Burgstädt bzw. deren Ausschüsse sein will, der muss sich an einen neuen Sitzungsplan gewöhnen. Statt bisher montags tagt das Gremium künftig dienstags. Hingegen trifft sich der Verwaltungs- und Technische Ausschuss statt bisher dienstags jetzt montags. Meist kommen...