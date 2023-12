Burgstädt: Warum vor der Bescherung ist an Heiligabend noch einmal Trubel im Rathaus herrschte

Fast 100 kleine und große Besucher sind am Vormittag des Heiligabends zur Märchenlesung ins Burgstädter Rathaus gekommen. Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders wurde vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag in einer Einrichtung oder einem Geschäft der Stadt ein Kalendertürchen geöffnet und für die Kinder eine Geschichte vorgelesen. An...