  • Burgstädter will Bahnhof umgestalten: Bürgermeister ärgert sich über Verzögerungen beim Gleisausbau für den RE 6

Unfallgefahr am Bahnhof Burgstädt: Fußgänger, Busse und Autos müssen teilweise die gleichen Flächen nutzen. Bild: Ralf Jerke
Unfallgefahr am Bahnhof Burgstädt: Fußgänger, Busse und Autos müssen teilweise die gleichen Flächen nutzen. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Burgstädter will Bahnhof umgestalten: Bürgermeister ärgert sich über Verzögerungen beim Gleisausbau für den RE 6
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Deutsche Bahn will die Strecke von Chemnitz nach Leipzig überwiegend zweigleisig ausbauen. Zugleich möchte Burgstädt seinen Bahnhof daran anpassen. Unklare Pläne der Bahn sorgen aber für Ärger.

Das etwa 2,6 Hektar große Areal am Bahnhof in Burgstädt soll verändert werden. 250.000 Euro werden investiert. Rund 187.000 Euro davon sind Fördermittel. Der Umbau soll es Fußgängern, Rollstuhl-, Bus-, Auto- und Radfahrern erleichtern, zum Bahnhof zu kommen. Zugleich verspricht sich die Stadt, den Verkehr am Bahnhof sicherer gestalten zu...
