Chaostage beim Chemnitzer FC - Mitarbeiter meldeten sich krank

Es war am vergangenen Freitag, als die einen abtraten und die anderen zurückkehrten: Während der Chemnitzer FC auf seiner Internetseite den Rücktritt seines kompletten Vorstandes rund um die in die Kritik geratene Vorsitzende Romy Polster und Sportvorstand Marc Arnold bekanntgab, kamen Mitarbeiter der Geschäftsstelle zurück an ihren Arbeitsplatz...