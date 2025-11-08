Chatbots & KI: Wie das Chemnitzer Rathaus digitaler werden soll

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. In Chemnitz hilft sie bei Übersetzungen mit. Gleichzeitig werden immer mehr Dienstleistungen für zuhause angeboten. Dafür müssen Nutzer zunächst eine Voraussetzung schaffen.

Sie sind so groß wie ein Handy, passen problemlos in eine Tasche und haben ein großes Display: die 112 Simultanübersetzer Pocketalk „S“, die die Stadtverwaltung in den letzten Monaten angeschafft hat. Die Bedienung ist einfach: Man spricht seine Sätze auf Deutsch ein und kurz darauf werden sie in Ukrainisch oder Syrisch ausgegeben –... Sie sind so groß wie ein Handy, passen problemlos in eine Tasche und haben ein großes Display: die 112 Simultanübersetzer Pocketalk „S“, die die Stadtverwaltung in den letzten Monaten angeschafft hat. Die Bedienung ist einfach: Man spricht seine Sätze auf Deutsch ein und kurz darauf werden sie in Ukrainisch oder Syrisch ausgegeben –...