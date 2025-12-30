Chemnitz 2025 mit satirischem Blick: Wer höher fliegt, kann tiefer fallen

Gab es in Chemnitz irgendwas Aufregendes in diesem Jahr? Wahrscheinlich schon. Doch ganz dicht daneben ist auch noch dann und wann etwas Nennenswertes passiert. Ein Rückblick mit feuchten Augen.

Aufgabe des Tages: Schreiben Sie einen Jahresrückblick für Chemnitz, in dem der Begriff Kulturhauptstadt nicht vorkommt. Mist, schon verloren. An dieser Challenge würde sogar die hochgelobte KI scheitern. Aber zum Glück gibt es ja noch Journalisten.