Chemnitz: Aggressiver Ladendieb in der Sachsen-Allee

Als der 26-Jährige von der Polizei gestellt wird, rastet er aus. Dafür kassierte er gleich mehrere Anzeigen.

Am Mittwochabend ist in der Sachsen-Allee ein Ladendieb auf frischer Tat erwischt worden. Der 26-Jährige hatte gegen 18.45 Uhr in einem der Geschäfte des Chemnitzer Einkaufszentrums Videospiele und Lebensmittel für etwa 65 Euro eingepackt. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie er die Kasse passierte, ohne zu zahlen, und sprach ihn an. Und er rief...