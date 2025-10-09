Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz: Aggressiver Ladendieb in der Sachsen-Allee

Ein Dieb wurde am Mittwoch in der Sachsen-Allee von Sicherheitsdienst und Polizei gestellt.
Ein Dieb wurde am Mittwoch in der Sachsen-Allee von Sicherheitsdienst und Polizei gestellt.
Ein Dieb wurde am Mittwoch in der Sachsen-Allee von Sicherheitsdienst und Polizei gestellt.
Ein Dieb wurde am Mittwoch in der Sachsen-Allee von Sicherheitsdienst und Polizei gestellt. Bild: Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Aggressiver Ladendieb in der Sachsen-Allee
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Als der 26-Jährige von der Polizei gestellt wird, rastet er aus. Dafür kassierte er gleich mehrere Anzeigen.

Am Mittwochabend ist in der Sachsen-Allee ein Ladendieb auf frischer Tat erwischt worden. Der 26-Jährige hatte gegen 18.45 Uhr in einem der Geschäfte des Chemnitzer Einkaufszentrums Videospiele und Lebensmittel für etwa 65 Euro eingepackt. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie er die Kasse passierte, ohne zu zahlen, und sprach ihn an. Und er rief...
