Chemnitz: Als frühe Telefonnutzer Wahlrecht bekamen

Noch bis Ende Februar ist im Industriemuseum eine Sonderausstellung zur Geschichte der Telefonie zu sehen. Im Mittelpunkt steht eine Erfindung, die vor 100 Jahren auch in Chemnitz Einzug hielt.

Welche Halbwertzeit haben heutige Handys? Technisch sicherlich mehr als die Werbung suggeriert, welche das neueste Modell für unverzichtbar erklärt. Aber ein Telefon, dass seit genau 100 Jahren funktioniert, das darf es doch gar nicht geben. Doch, gibt es. Es steht eigentlich in Grüna, momentan aber in der Ausstellung „Telefongeschichten"...