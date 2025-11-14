Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz auf Expansionskurs: Wo Firmen und Ideen der Stadt überall präsent sind

Eine Auswahl von Erfolgsgeschichten: Staffbase-Gründer Martin Böhringer, CAC-Klimakraftstoff und Unterhosen von Bruno Banani.
Eine Auswahl von Erfolgsgeschichten: Staffbase-Gründer Martin Böhringer, CAC-Klimakraftstoff und Unterhosen von Bruno Banani. Bild: Robert Gommlich, CAC, dpa
Rodler Bruno Banani aus Tonga trat 2012 beim Weltcup in St. Moritz für die Chemnitzer Unterwäschemarke an.
Rodler Bruno Banani aus Tonga trat 2012 beim Weltcup in St. Moritz für die Chemnitzer Unterwäschemarke an. Bild: dpa
Synthetischer Kraftstoff an der Zapfsäule: In Kirchweyhe bei Bremen kann man Klima-Benzin aus Sachsen tanken.
Synthetischer Kraftstoff an der Zapfsäule: In Kirchweyhe bei Bremen kann man Klima-Benzin aus Sachsen tanken. Bild: Klima Kraftstoffe GmbH
Im Zeiss Vision Center kann man virtuell Brillen aufsetzen, die gar nicht vor Ort sind.
Im Zeiss Vision Center kann man virtuell Brillen aufsetzen, die gar nicht vor Ort sind. Bild: Christian Mathea
Eine Auswahl von Erfolgsgeschichten: Staffbase-Gründer Martin Böhringer, CAC-Klimakraftstoff und Unterhosen von Bruno Banani.
Eine Auswahl von Erfolgsgeschichten: Staffbase-Gründer Martin Böhringer, CAC-Klimakraftstoff und Unterhosen von Bruno Banani. Bild: Robert Gommlich, CAC, dpa
Rodler Bruno Banani aus Tonga trat 2012 beim Weltcup in St. Moritz für die Chemnitzer Unterwäschemarke an.
Rodler Bruno Banani aus Tonga trat 2012 beim Weltcup in St. Moritz für die Chemnitzer Unterwäschemarke an. Bild: dpa
Synthetischer Kraftstoff an der Zapfsäule: In Kirchweyhe bei Bremen kann man Klima-Benzin aus Sachsen tanken.
Synthetischer Kraftstoff an der Zapfsäule: In Kirchweyhe bei Bremen kann man Klima-Benzin aus Sachsen tanken. Bild: Klima Kraftstoffe GmbH
Im Zeiss Vision Center kann man virtuell Brillen aufsetzen, die gar nicht vor Ort sind.
Im Zeiss Vision Center kann man virtuell Brillen aufsetzen, die gar nicht vor Ort sind. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Chemnitz auf Expansionskurs: Wo Firmen und Ideen der Stadt überall präsent sind
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Computer, Unterwäsche, Verpackungen, Klettergriffe. In Chemnitz haben viele einzigartige Produkte ihren Ursprung. Es gibt auch Filialen mehrerer Weltkonzerne in der Stadt. Aber was ist mit Chemnitzer Unternehmen? Wohin haben sie es geschafft?

Chemnitzer Innovationen sind in der ganzen Welt im Einsatz. Rechner von Megware laufen im Kernforschungszentrum CERN in Genf, Software aus den Firmen der Chemnitz Automated Driving Alliance (CADA) steuert Autos in ganz Europa, Werkzeugmaschinen von Starrag und Niles Simmons laufen in der ganzen Welt und Mr. Snow bringt künstlichen Schnee auch in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
E-Fuels für BMW und mehr: Wie eine Chemnitzer Firma gegen die Krise in der Chemiebranche kämpft
Neue BMW wie dieser sollen ab 2028 mit synthetischem Benzin ausgeliefert werden.
Es kriselt, das bekommt auch der Chemieanlagen-Planer CAC Engineering zu spüren. Ein Großauftrag ist kürzlich weggebrochen. Gleichzeitig konnten die Chemnitzer allerdings mehrere Zukunftsprojekte verbuchen.
Christian Mathea
13:00 Uhr
3 min.
Mit Gottes Hilfe an die Tabellenspitze: Pfarrer Gero Erber ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen
Gero Erber zählt zu den treuen Fans der Pausaer Ringer.
Gero Erber ist Pfarrer des Kirchspiels Unterkoskau im Kirchenkreis Schleiz – und er ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen. Jörg Richter sprach mit ihm über seine Tätigkeit und die Liebe zum Ringkampf.
Jörg Richter
13:00 Uhr
3 min.
Seit mehr als 50 Jahren auf Achse: Eppendorfer Jubilar kennt keinen Ruhestand
In seinem Element: Reiner Rechenberger (l.) interviewt zum Radrennen in Großwaltersdorf Gerhard Richter.
Reiner Rechenberger ist Fußballfan, Sportmoderator und Radsportexperte. Jetzt hat der Eppendorfer seinen 85. Geburtstag gefeiert.
Knut Berger
06.11.2025
4 min.
„Fashion Tex“ in der Chemnitzer Fabrik: Die schönsten Entwürfe der Modenschau
 18 Bilder
Modenschau-Probelauf des FashionTEX-Festivals in der „Fabrik Chemnitz“.
Am Freitagabend findet in Chemnitz eine digitale und nachhaltige Modenschau statt. Die „Freie Presse“ war zur Generalprobe am Donnerstag vor Ort.
unseren Redakteuren
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel