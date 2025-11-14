Chemnitz auf Expansionskurs: Wo Firmen und Ideen der Stadt überall präsent sind

Computer, Unterwäsche, Verpackungen, Klettergriffe. In Chemnitz haben viele einzigartige Produkte ihren Ursprung. Es gibt auch Filialen mehrerer Weltkonzerne in der Stadt. Aber was ist mit Chemnitzer Unternehmen? Wohin haben sie es geschafft?

Chemnitzer Innovationen sind in der ganzen Welt im Einsatz. Rechner von Megware laufen im Kernforschungszentrum CERN in Genf, Software aus den Firmen der Chemnitz Automated Driving Alliance (CADA) steuert Autos in ganz Europa, Werkzeugmaschinen von Starrag und Niles Simmons laufen in der ganzen Welt und Mr. Snow bringt künstlichen Schnee auch in...