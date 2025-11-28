Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Chemnitz
  Chemnitz: Auftakt zum Chemnitzer Weihnachtsmarkt im Kulturhauptstadtjahr 2025

Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Auftakt zum Chemnitzer Weihnachtsmarkt im Kulturhauptstadtjahr 2025
Von Uwe Rechtenbach
Bis zum 23. Dezember empfängt der Weihnachtsmarkt im Zentrum der Stadt seine Gäste. Die ersten beiden Tage ist sogar bis 22 Uhr geöffnet.

Chemnitz.

Am 28. November fällt um 16 Uhr der Startschuss zum Chemnitzer Weihnachtsmarkt im Kulturhauptstadtjahr 2025. Der auch bei Gästen aus ganz Deutschland beliebte Markt wird seine Pforten bis zum 23. Dezember offenhalten. Zu den markanten Marktbauten zählt die Pyramide (im Foto bei einer früheren Marktausgabe), die oft als Treffpunkt genutzt wird. Nach Angaben der Stadt soll es für die Besucher an über 200 Ständen neben Leckereien vor allem auch traditionelle erzgebirgische Volkskunst zu kaufen geben. Auf der großen Bühne am Rathaus ist ein abwechslungsreiches Programm geplant. (reu) Foto: Andreas Seidel/ArchivGeöffnet ist der Weihnachtsmarkt am 28. November von 16 bis 22 Uhr und am 29. November von 10 bis 22 Uhr. Danach wird bis zum 23. Dezember jeweils von Montag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 21 Uhr sowie Sonntag 10 bis 20 Uhr Markttreiben herrschen.

