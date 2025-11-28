Chemnitz: Auftakt zum Chemnitzer Weihnachtsmarkt im Kulturhauptstadtjahr 2025

Bis zum 23. Dezember empfängt der Weihnachtsmarkt im Zentrum der Stadt seine Gäste. Die ersten beiden Tage ist sogar bis 22 Uhr geöffnet.
Am 28. November fällt um 16 Uhr der Startschuss zum Chemnitzer Weihnachtsmarkt im Kulturhauptstadtjahr 2025. Der auch bei Gästen aus ganz Deutschland beliebte Markt wird seine Pforten bis zum 23. Dezember offenhalten. Zu den markanten Marktbauten zählt die Pyramide (im Foto bei einer früheren Marktausgabe), die oft als Treffpunkt genutzt wird. Nach Angaben der Stadt soll es für die Besucher an über 200 Ständen neben Leckereien vor allem auch traditionelle erzgebirgische Volkskunst zu kaufen geben. Auf der großen Bühne am Rathaus ist ein abwechslungsreiches Programm geplant. (reu)