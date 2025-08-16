Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz aus Künstleraugen: Das lockt Zeichner aus Leipzig in die Kulturhauptstadt

Max Richter (l.) und Franziska Pietschmann zeichnen beide schon seit ihrer Kindheit. Auch in Chemnitz konnten sie viele Motive finden. Bild: Cora Lantzsch
Max Richter (l.) und Franziska Pietschmann zeichnen beide schon seit ihrer Kindheit. Auch in Chemnitz konnten sie viele Motive finden. Bild: Cora Lantzsch
Chemnitz
Chemnitz aus Künstleraugen: Das lockt Zeichner aus Leipzig in die Kulturhauptstadt
Von Cora Lantzsch
Urban Sketching, eine besondere Art des Zeichnens, ist schon länger ein Trend in Chemnitz. Nun kommen auch Gäste aus Leipzig dafür in die Stadt. Was sie dazu bewegt und was sie an Chemnitz begeistert.

Mitten im Trubel der Stadt sitzen sie: Menschen mit Skizzenblock, Bleistift und ein paar Farben. Sie blicken aufmerksam auf ihre Umgebung und halten diese zeichnerisch fest. „Urban Sketching“ nennt sich diese Kunstform, bei der direkt vor Ort gezeichnet wird: Menschen, Gebäude, Natur.
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
13.08.2025
4 min.
Oberer Totpunkt: So soll „Rummelplatz“ zum Opern-Höhepunkt der Kulturhauptstadt werden
„Rummelplatz“-Regisseur Frank Hilbrich im Gespräch mit dem Komponisten Ludger Vollmer, der Librettistin Jenny Erpenbeck und dem Generalintendanten Christoph Dittrich am Mittwoch in der Oper Chemnitz.
Nach dem Roman des Chemnitzer Autors Werner Bräunig gibt es am 20. September die Uraufführung eines Musiktheaters, das Region und Weltgetriebe zusammenbringen soll. Am Mittwoch gab es erste Einblicke.
Tim Hofmann
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
31.07.2025
3 min.
„Von Regentagen lasse ich mich nicht einschüchtern“: Warum das Chemnitzer Weinfest trotz des Wetters nicht ins Wasser fällt
Dank überdachter Sitzplätze lässt sich das Weinfest auch bei Regen genießen.
Das Wetter der vergangenen Tage war alles andere als hochsommerlich. Trotzdem lassen sich weder Besucher noch Händler das Weinfest verderben. Wie Sie trocken zum Weingenuss kommen.
Cora Lantzsch
