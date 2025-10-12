Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Auseinandersetzung am Marx-Monument

Am Samstagabend gab es im Chemnitzer Stadtzentrum einen Streit, bei dem eine Person verletzt wurde.
Am Samstagabend gab es im Chemnitzer Stadtzentrum einen Streit, bei dem eine Person verletzt wurde.
Chemnitz
Chemnitz: Auseinandersetzung am Marx-Monument
Redakteur
Von Jens Kassner
Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens und bittet um Mithilfe.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in der Brückenstraße im Chemnitzer Stadtzentrum schwer verletzt worden. Zeugen hatten am Abend Rettungskräfte und Polizei verständigt, als sie eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor dem Karl-Marx-Monument beobachteten. Als die alarmierten Beamten am Ort des...
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
17:40 Uhr
2 min.
Rätsel um toten Mann auf A 4 bei Chemnitz: Polizei gibt neue Details bekannt
Update
Die Autobahn war in eine Richtung stundenlang gesperrt.
Mitten in der Nacht finden Polizisten einen schwerverletzten Mann am Rand der Autobahn. Er ist nicht zu retten. Kurz zuvor war ein Lkw aufgefallen. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Jens Kassner
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
05.10.2025
2 min.
Streit in Döbelner Imbiss eskaliert: Vier Verletzte
Ein Streit in einem Döbelner Imbiss endete am Samstagabend mit vier Verletzten.
Am Samstagabend eskalierte in einem Imbiss in Döbeln ein Streit zwischen vier Personen. Laut Polizei erlitten drei Beteiligte Schnittverletzungen, insgesamt gab es vier Leichtverletzte.
Heike Hubricht
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel