Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke

Chemnitz
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Bei einem schweren Unfall im Ortsteil Wittgensdorf ist ersten Informationen zufolge ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 95-jährige Renaultfahrer war gegen 8.30 Uhr auf der Oberen Hauptstraße landwärts unterwegs. In Höhe Oberer Bahnhof kam er nach links von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen eine Stützwand der...
