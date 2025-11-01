Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet. Bild: Harry Haertel
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.

Bei einem schweren Unfall im Ortsteil Wittgensdorf ist ersten Informationen zufolge ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 95-jährige Renaultfahrer war gegen 8.30 Uhr auf der Oberen Hauptstraße landwärts unterwegs. In Höhe Oberer Bahnhof kam er nach links von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen eine Stützwand der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
17:35 Uhr
4 min.
Stau am Globus und halb Oberfranken beim Shopping in Plauen: „Nierenragout im Beutel - das ist saugut!“
Einkaufsmarathon nach Reformationstag und am Feiertag in Bayern: Pickepackevoll ist der Parkplatz am Globus Weischlitz. Auch auf den Anfahrten von der A 72 kommend, staut es sich.
Gäste aus Bayern kommen am Samstag in großer Anzahl ins Vogtland zum Einkauf. Warum gerade der XXL-Markt in Weischlitz ihr Ziel war.
Cornelia Henze
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
23.10.2025
1 min.
Rolle rückwärts: Neuer Biergarten am Chemnitztalradweg öffnete nur zu Testzwecken
Radfahrer und Spaziergänger statteten dem „Färbergarten“ am vergangenen Wochenende einen Besuch ab.
In Wittgensdorf fanden Radfahrer eine neue Raststätte samt Spielplatz. Die wird allerdings vorerst nicht wieder öffnen.
Benjamin Lummer
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
2 min.
Kreuzungs-Crash in Schwarzenberg mit vier Verletzten: Was die Polizei zum Unfallhergang weiß
Wegen eines Unfalls in Schwarzenberg ist es zu Verkehrsbehinderungen gekommen.
In Schwarzenberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos sind an einer Kreuzung zusammengekracht, vier Menschen wurden verletzt.
Niko Mutschmann
Mehr Artikel