Sabrina Sadowska versteht es, Menschen zu begeistern.
Sabrina Sadowska versteht es, Menschen zu begeistern.
Sabrina Sadowska versteht es, Menschen zu begeistern.
Sabrina Sadowska versteht es, Menschen zu begeistern. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Ballettdirektorin will Tanzzentrum mit Strahlkraft eröffnen
Von Jens Kassner
Das wird groß: Sabrina Sadowska plant ein Tanzzentrum von europäischen Dimensionen. Die Planung ist weit über die Idee hinaus gekommen, noch aber ist die Finanzierung nicht festgezurrt.

TMT ist kein Sprengstoff. Oder doch? Das Festival „Tanz Moderne Tanz“ (TMT) hat seit 2015 in Chemnitz viel Staub aufgewirbelt und hatte auch Knalleffekte. In diesem Jahr war es Bestandteil des Kulturhauptstadtprogramms und hat 18.000 Besucher begeistert. Nicht nur die „Odyssee in C“ quer durch die Stadt sorgte für Aufsehen.
