Chemnitz: Basketballfelder im Konkordiapark wieder frei

Seit Montag wurden die beiden neuen Spielfelder repariert. Nun können eher als geplant wieder Körbe geworfen werden.

Eher als geplant können die Basketballer auf die beiden neuen Spielfelder im Konkordiapark im Chemnitzer Zentrum zurückkehren. Statt erst am Freitag, sei die Reparatur schon am Mittwoch abgeschlossen worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Am späten Mittwochnachmittag würden die Bauzäune abgebaut, damit können die beiden Felder bereits ab dem...