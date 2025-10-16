Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Blick ins Innere eines Wahrzeichens und auf die Geschichte der Stadt

Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Blick ins Innere eines Wahrzeichens und auf die Geschichte der Stadt
Redakteur
Von Galina Pönitz
Am 18. Oktober öffnen sich die Türen des Roten Turms. Er beherbergt auch eine Schau zu bedeutenden Persönlichkeiten der Stadtgeschichte.

Chemnitz.

Am 18. Oktober ist der Rote Turm (Foto) von 12 bis 14 Uhr wieder zur Besichtigung geöffnet. Er gehört zu den Wahrzeichen der Stadt Chemnitz. Der Verein AG Roter Turm Chemnitz kümmert sich darum, das entsprechend zu würdigen. Das geschieht auch durch die Nutzung als Ausstellungsraum. So beherbergt der Turm die Schau „Große Chemnitzer“, die Persönlichkeiten der Stadtgeschichte in den Fokus rückt, wie es ebenso der am Turm befindliche „Walk of Fame“ tun will. Seit 2012 werden hier durch den Rotary-Club Chemnitz jährlich neue Persönlichkeiten gewürdigt, die mit ihrem Wirken die Entwicklung von Chemnitz geprägt haben. Zu den geehrten Persönlichkeiten gehören der Industrielle Richard Hartmann und der Maler Karl Schmidt-Rottluff. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. (reu) Foto: Andreas Seidel

