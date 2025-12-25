Chemnitz: Blutspenden auch jetzt dringend gefragt

Auch über die Feiertage und danach werden Blutkonserven benötigt. Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bietet deshalb Sondertermine an.

Die DRK-Blutspendedienste Nord-Ost rufen zur kontinuierlichen Blutspende auf, da der Bedarf in Kliniken auch während der Feiertage unverändert hoch ist. Besonders onkologische Behandlungen und Notfälle erfordern eine stabile Versorgung. Die Spendezahlen gehen jedoch zurück, weil viele Menschen durch die Feiertage und Krankheiten ausfallen.