Chemnitz: Brennende Debatten auf einem Goldenen Sofa

Chemnitz
Der Verein Antonplatz beteiligt sich mit einer Gesprächsreihe am Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen „Tacheles“. Ab März sind jüdische Intellektuelle im Café des Archäologiemuseums Smac zu Gast.
Das Café „Julius“ im Archäologiemuseum Smac ist zu einem lebendigen Treffpunkt geworden, seit Nirit Sommerfeld es vor gut einem Jahr begründet hat. Nach der Kündigung eines vorherigen Pächters stand es eine Weile leer. Doch es ist auch ein Platz für Veranstaltungen.
