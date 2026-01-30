MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Brennende Debatten auf einem Goldenen Sofa

Ein Sofa wird zur Bühne für politische Diskussionen.
Ein Sofa wird zur Bühne für politische Diskussionen. Bild: Andreas Seidel
Ein Sofa wird zur Bühne für politische Diskussionen.
Ein Sofa wird zur Bühne für politische Diskussionen. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Brennende Debatten auf einem Goldenen Sofa
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein Antonplatz beteiligt sich mit einer Gesprächsreihe am Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen „Tacheles“. Ab März sind jüdische Intellektuelle im Café des Archäologiemuseums Smac zu Gast.

Das Café „Julius“ im Archäologiemuseum Smac ist zu einem lebendigen Treffpunkt geworden, seit Nirit Sommerfeld es vor gut einem Jahr begründet hat. Nach der Kündigung eines vorherigen Pächters stand es eine Weile leer. Doch es ist auch ein Platz für Veranstaltungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
3 min.
Chemnitz: Verschüttete Relikte jüdischen Lebens in einer Ausstellung des Smac
Die Kuratoren Alexander Walther und Lara Siegel zeigen das Modell der Chemnitzer Mikwe.
Als einer der ersten Programmpunkte des Jahres jüdischer Kultur in Sachsen „Tacheles“ wird im Foyer des Archäologiemuseums Smac eine Ausstellung über die Chemnitzer Mikwe und andere Funde eröffnet.
Jens Kassner
13:02 Uhr
3 min.
Preuß beendet Biathlon-Karriere nach der Saison
Franziska Preuß ist aktuelle Weltmeisterin in der Verfolgung. (Archivbild)
Deutschlands Biathletinnen verlieren ihre Vorzeigeathletin. Franziska Preuß macht am Saisonende Schluss - und hinterlässt ein großes Loch.
Thomas Wolfer und Sandra Degenhardt, dpa
13:00 Uhr
4 min.
Von der siebten in die vierte Liga: So entwickelte sich Torhüter Felix Neef zum wichtigen Rückhalt des HC Einheit Plauen
Torhüter Felix Neef hatte im Heimspiel gegen Bernburg großen Anteil am überraschenden Unentschieden für den HC Einheit Plauen.
Im Kampf um den Klassenerhalt treffen die Regionalliga-Handballer auf einen direkten Konkurrenten. Ein wichtiger Faktor könnte der 36-jährige Keeper werden, der eigentlich nur Aushilfe ist.
Florian Wißgott
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
14.12.2025
3 min.
Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen: Auftakt in Chemnitz mit viel Hoffnung, Kritik und einer Schweigeminute
Die erste Kerze zum Lichterfest Chanukka in Chemnitz ist entzündet. In diesem Jahr steht der Leuchter nicht im Stadthallenpark, sondern auf dem Stefan-Heym-Platz vor dem Smac.
Der Beginn von Chanukka ist auch der Beginn des Jahres der jüdischen Kultur. Ein Novum, das von einem Anschlag in Australien überschattet wurde. Trotzdem wurde gesungen. Antisemitismus dürfe jüdisches Leben nicht bestimmen, sagte der Vizepräsident des Zentralrats der Juden.
Denise Märkisch
Mehr Artikel