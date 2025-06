Chemnitz: Brutaler Raub unter Jugendlichen

Opfer ist ein 17-Jähriger, der aus Angst sein Bargeld übergab.

In Chemnitz-Hilbersdorf soll es am zeitigen Donnerstagmorgen zu einem Raubüberfall auf einen 17-Jährigen gekommen sein. Laut Polizeibericht lief der Jugendliche gegen 6.20 Uhr die Hilbersdorfer Straße entlang, als er von zwei anderen Jugendlichen zunächst nur aufgehalten, dann aber in aggressivem Ton „abgezogen“ wurde. Sie forderten Geld,...