Chemnitz: Busunfall an der Kaßbergauffahrt

Chemnitz
Auf einer Kreuzung in der Innenstadt sind am Dienstagvormittag ein Auto und ein Bus zusammengestoßen. Ein achtjähriger Junge wurde leicht verletzt.
An der Kaßbergauffahrt sind am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr ein Bus und ein Auto miteinander kollidiert. Nach Informationen der Polizei war ein 70-Jähriger mit seinem Seat auf der Theaterstraße in Richtung Falkeplatz unterwegs. An der Kaßbergauffahrt ignorierte er offenbar die für ihn rot zeigende Ampel. Die 48-jährige Fahrerin eines...
