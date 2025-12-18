MENÜ
  • Chemnitz: Cornelia Schwalbe wird Leiterin des Hauptamtes

Cornelia Schwalbe wurde offiziell im Amt bestätigt. Bild: Anne Gottschalk/Stadt Chemnitz
Redakteur
Von Luisa Ederle
Der Stadtrat Chemnitz hat Cornelia Schwalbe zur Leiterin des Hauptamtes gewählt. Die Chemnitzerin ist schon seit 1995 für die Stadt tätig.

Cornelia Schwalbe ist vom Stadtrat Chemnitz zur Leiterin des Hauptamtes gewählt worden. Sie hatte die Position seit Januar 2024 kommissarisch inne. Nun wurde die 52-Jährige durch die Wahl im Stadtrat offiziell in ihrem Amt bestätigt. Das Hauptamt verantwortet unter anderem die Bereiche Entgelt, Besoldung, Personal, Organisation und...
