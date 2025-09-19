Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Die Pizzeria „Augusto“ gibt es wieder – jetzt in libanesisch

George Ubeid ist neuer Chef der beliebten Pizzeria „Augusto“.
George Ubeid ist neuer Chef der beliebten Pizzeria „Augusto“. Bild: Andreas Seidel
George Ubeid ist neuer Chef der beliebten Pizzeria „Augusto“.
George Ubeid ist neuer Chef der beliebten Pizzeria „Augusto“. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Die Pizzeria „Augusto“ gibt es wieder – jetzt in libanesisch
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit fast drei Jahren ist die Pizzeria im Lokomov an der Augustusburger Straße geschlossen. Ein Neubeginn am 1. Oktober steht bevor – mit verändertem Konzept.

Werbung hat es im Vorfeld keine gegeben, nur eine ganz knappe Story im Instagram-Account des Kulturzentrums Lokomov, in dem sich die Pizzeria „Augusto“ befindet, teilt mit, dass es am Freitag um 12 wieder los geht. Welcher Freitag gemeint ist, steht nicht dabei. Anhand des Zeitpunkts der Veröffentlichung kann man aber schließen, dass es wohl...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:34 Uhr
1 min.
Chemnitz: Radfahrer verletzt sich schwer
Die Polizei ermittelt zum Unfall.
Ein 36-Jähriger stürzt mit seinem Fahrrad schwer. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt.
Jens Kassner
08.08.2025
6 min.
Pizza-Genuss im Erzgebirge: Sieben Tipps, die Italien-Fans kennen sollten
Torsten Philipp holt in der Pizzeria in Olbernhau eine Pizza aus dem Ofen.
Pizza wie in Italien – und das mitten im Erzgebirge. In vielen Lokalen entstehen Pizzen mit Herz und Hand. Manche Gastgeber kommen direkt aus Neapel. Und in einem Lokal steht sogar ein Weltmeister am Ofen.
unseren Redakteuren
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
12:40 Uhr
2 min.
Fachkräftemangel bleibt große Hürde für Sachsens Betriebe
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) attestiert den sächsischen Unternehmen Stärke und Anpassungsfähigkeit. (Archivbild)
Mehr als die Hälfte der sächsischen Betriebe fand 2024 keine passenden Fachkräfte. Warum viele Unternehmen bei Einstellungen Kompromisse eingehen.
12:50 Uhr
4 min.
Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein
Jörg Schneider (links) schafft frisches Material für die Getreideverarbeitung heran.
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Sylvia Dienel
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
Mehr Artikel