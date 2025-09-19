Chemnitz: Die Pizzeria „Augusto“ gibt es wieder – jetzt in libanesisch

Seit fast drei Jahren ist die Pizzeria im Lokomov an der Augustusburger Straße geschlossen. Ein Neubeginn am 1. Oktober steht bevor – mit verändertem Konzept.

Werbung hat es im Vorfeld keine gegeben, nur eine ganz knappe Story im Instagram-Account des Kulturzentrums Lokomov, in dem sich die Pizzeria „Augusto“ befindet, teilt mit, dass es am Freitag um 12 wieder los geht. Welcher Freitag gemeint ist, steht nicht dabei. Anhand des Zeitpunkts der Veröffentlichung kann man aber schließen, dass es wohl...