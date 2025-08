Chemnitz: Drei Männer wegen Betrug mit Abofallen vor Gericht

Der Betrugsprozess lässt seit 2015 auf sich warten. Drei Männer sollen 90 Personen mit Abofallen geschädigt haben. Es geht um viel Geld, aber Urteile gibt es wohl nicht.

Es ist wohl einer der Fälle, die schon am längsten am Amtsgericht Chemnitz liegen. Die Anklage stammt aus dem Jahr 2015 und ist sehr umfangreich. In rund 90 Fällen werden darin drei Männer des Betrugs mithilfe von Websites beschuldigt. Sie hätten Opfer in die Irre geführt und zu Geldzahlungen verleitet. Die Rede ist von einer klassischen...