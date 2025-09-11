Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein 44-Jähriger hatte Crystal, Cannabis und Heroin im Gepäck.
Ein 44-Jähriger hatte Crystal, Cannabis und Heroin im Gepäck. Bild: Arno Burgi/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Drogendealer nun in Haft
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Der 44-Jährige hatte sein Tütchen mit allerhand Drogen noch schnell weggeworfen. Es half ihm aber nicht. Am Mittwoch schnappte ihn die Polizei.

Der Bundespolizei ist am Mittwochabend am Hauptbahnhof in Chemnitz ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Die Beamten waren gegen 21.40 Uhr gerade dabei, den 44-jährigen Deutschen zu kontrollieren, als er ein Tütchen wegwarf. Es stellte sich heraus, dass sich in der Verpackung eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln – etwa 20...
