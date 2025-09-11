Chemnitz: Drogendealer nun in Haft

Chemnitz
Der 44-Jährige hatte sein Tütchen mit allerhand Drogen noch schnell weggeworfen. Es half ihm aber nicht. Am Mittwoch schnappte ihn die Polizei.
Der Bundespolizei ist am Mittwochabend am Hauptbahnhof in Chemnitz ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Die Beamten waren gegen 21.40 Uhr gerade dabei, den 44-jährigen Deutschen zu kontrollieren, als er ein Tütchen wegwarf. Es stellte sich heraus, dass sich in der Verpackung eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln – etwa 20...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.