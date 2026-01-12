MENÜ
  Chemnitz: Einbrecher steigen in Gablenzer Schule ein

Am Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Schule ein.
Am Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Schule ein. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Einbrecher steigen in Gablenzer Schule ein
Von Denise Märkisch
Gestohlen wurde nicht viel. Der Sachschaden geht aber in die Tausende.

Eine Schule im Chemnitzer Stadtteil Gablenz ist über das vergangene Wochenende ins Visier von Einbrechern geraten. Wie die Chemnitzer Polizei am Montag informierte, brachen die Unbekannten zwischen Freitagabend und Montagfrüh in das Schulgebäude an der Ernst-Enge- Straße ein. Wie genau die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch nicht...
