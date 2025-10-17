Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Eins-Stadion an der Gellertstraße bekommt PV-Anlagen auf das Dach

Chemnitz
Chemnitz: Eins-Stadion an der Gellertstraße bekommt PV-Anlagen auf das Dach
Strom vom Stadiondach in Chemnitz: 1620 Solarmodule versorgen bald öffentliche Einrichtungen. Die Baukosten trägt der Freistaat.

Das Dach des eins-Stadions an der Gellertstraße in Chemnitz wird künftig zur Energiegewinnung genutzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, haben Anfang Oktober die Bauarbeiten zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage begonnen. Die Anlage soll kommunale Gebäude in einem Umkreis von 4,5 Kilometern mit grünem Strom versorgen.
