Chemnitz: Eisshow für Jutta Müller im März geplant – Karten gibt es ab Donnerstag

Katarina Witt und Gaby Seyfert werden bei der Aufführung zu Ehren der Eiskunstlauf-Trainerin im Eissportzentrum dabei sein. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind aber ratsam.

Die Stadt Chemnitz will ihre verstorbene Ehrenbürgerin Jutta Müller (1928-2023) auf besondere Art und Weise ehren. Wie Oberbürgermeister Sven Schulze am Mittwoch während der Stadtratssitzung ankündigte, soll es am 9. März eine Eisshow zu Ehren Müllers im Eissportzentrum geben. „Sie ist ein Vorbild für Generationen gewesen.“