MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz erinnert an Opfer des Nationalsozialismus
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Redner auf Gedenkveranstaltung zeigen sich von aktuellen Entwicklungen beunruhigt – Französischer Generalkonsul: „Wehret den Anfängen!“

Im Chemnitzer Park der Opfer des Faschismus haben am Dienstag mehrere Hundert Menschen der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 81 Jahren gedacht. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages legten Oberbürgermeister Sven Schulze, Vertreter der Parteien im Stadtrat, der jüdischen Gemeinde sowie zahlreiche Schülerinnen und Schüler Kränze...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
22.01.2026
1 min.
Plauen erinnert an Opfer des Nationalsozialismus
Auf dem Hauptfriedhof wird der Opfer des Nazi-Regimes gedacht.
Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaustes wird erneut begangen. In Plauen wird eine Veranstaltung organisiert. Was geplant ist.
Farhard Salmanian
16:00 Uhr
4 min.
Freibergs Baustellen von Bahnhof bis Museum: Wie steht es um die Finanzen, Herr Seltmann?
Martin Seltmann, Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bau, leitet seit Mai 2025 die Stadtverwaltung Freiberg.
Seit Mai 2025 führt Martin Seltmann die Stadtverwaltung. Arbeitet sie reibungslos, auch ohne Oberbürgermeister? Und was wird aus den zwei Mega-Baustellen? Darüber sprach er mit der „Freien Presse“.
Wieland Josch
16:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer zeigen sich flexibel
Die Klassiker des FCE haben bei der Landesmeisterschaft Gold in der Mannschaftswertung geholt.
Reichlich Edelmetall haben die Nachwuchsringer des FCE bei der Landesmeisterschaft in Plauen geholt. Nun liegt der Fokus auf den neuen und noch größeren Herausforderungen.
Anna Neef
14:39 Uhr
2 min.
Landtag gedenkt NS-Opfern - "Möge es nie wieder passieren"
Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU) betont, es dürfe kein Ende des Erinnerns an die Verbrechen des Nationalsozialismus geben. (Archivbild)
Bewegende Lieder und Texte von im Vernichtungslager Auschwitz ermordeten Künstlern erinnern im Landtag an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte.
Mehr Artikel