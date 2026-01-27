Chemnitz erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Redner auf Gedenkveranstaltung zeigen sich von aktuellen Entwicklungen beunruhigt – Französischer Generalkonsul: „Wehret den Anfängen!“

Im Chemnitzer Park der Opfer des Faschismus haben am Dienstag mehrere Hundert Menschen der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 81 Jahren gedacht. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages legten Oberbürgermeister Sven Schulze, Vertreter der Parteien im Stadtrat, der jüdischen Gemeinde sowie zahlreiche Schülerinnen und Schüler Kränze...