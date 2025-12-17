MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Fachkräfte für neue Poliklinik im Simmel-Neubau gesucht

Das wird die Empfangshalle des neuen Hauptstandortes der Chemnitzer Poliklinik.
Das wird die Empfangshalle des neuen Hauptstandortes der Chemnitzer Poliklinik. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Das wird die Empfangshalle des neuen Hauptstandortes der Chemnitzer Poliklinik.
Das wird die Empfangshalle des neuen Hauptstandortes der Chemnitzer Poliklinik. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Fachkräfte für neue Poliklinik im Simmel-Neubau gesucht
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Poliklinik-Gesellschaft sucht für das neue Zentrum in Chemnitz sowohl ärztliches als auch nichtärztliches Personal. Bis März 2026 soll der Betrieb angelaufen sein.

In der künftigen „Praxiswelt“ im Simmel-Neubau startet man in die letzte Ausbau-Etappe. Laut Mitteilung der Poliklinik gGmbH Chemnitz hat jetzt die Schlüsselübergabe von Bauherr Peter Simmel stattgefunden. Damit könne der Ausbau beginnen, heißt es.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:57 Uhr
2 min.
Ehemaliger Fußball-Nationalspieler in Ecuador erschossen
Ecuadors Ex-Nationalspieler Mario Pineida ist ermordet worden.
Mario Pineida spielte einst für Deutschlands WM-Gegner Ecuador. Nun wurde der 33-Jährige Opfer eines tödlichen Angriffs in Guayaquil.
07.12.2025
1 min.
Chemnitz: Poliklinik am Zeisigwald meldet Engpass in der Gastroenterologie
In der Poliklinik Zeisigwald ist seit Oktober eine Praxis für Innere Medizin und Gastroenterologie geschlossen.
Die Facharztpraxis für Innere Medizin und Gastroenterologie ist bereits seit Anfang Oktober zu und die Neubesetzung zieht sich offenbar hin. Wer die Versorgung aktuell absichert.
Susanne Kiwitter
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
09:00 Uhr
3 min.
Doch nicht mehr Geld für Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz: Stadtrat bestätigt Haushaltssperre
Im November hatte es Proteste gegen die geplanten Kürzungen gegeben.
Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat wurde ein Vorstoß von Linken und Grünen abgelehnt. Warum die CDU den Antragstellern Unredlichkeit vorwirft.
Erik Anke
20.11.2025
4 min.
Bau fast abgeschlossen: Diese Vor- und Nachteile bietet der neue Hauptstandort der Chemnitzer Poliklinik
Der Empfangsbereich liegt in einem hohen Atrium. Hier kann man sich künftig sowohl elektronisch als auch bei einem Menschen am Schalter anmelden.
Im Simmel-Neubau im Chemnitzer Zentrum haben bereits der Edeka und die Müller-Drogerie eröffnet. In wenigen Monaten will hier auch die Poliklinik mehrere Standorte zentrieren. Die letzten Arbeiten laufen bereits.
Erik Anke
Mehr Artikel