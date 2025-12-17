Chemnitz: Fachkräfte für neue Poliklinik im Simmel-Neubau gesucht

Chemnitz
Die Poliklinik-Gesellschaft sucht für das neue Zentrum in Chemnitz sowohl ärztliches als auch nichtärztliches Personal. Bis März 2026 soll der Betrieb angelaufen sein.
In der künftigen „Praxiswelt“ im Simmel-Neubau startet man in die letzte Ausbau-Etappe. Laut Mitteilung der Poliklinik gGmbH Chemnitz hat jetzt die Schlüsselübergabe von Bauherr Peter Simmel stattgefunden. Damit könne der Ausbau beginnen, heißt es.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.