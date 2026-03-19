Chemnitz: Frauen wollten Handys im Wert von 4500 Euro klauen

Ein Ladendiebstahl in Chemnitz wurde von einem Mitarbeiter und einem Kunden gestoppt. Zwei Frauen hatten es auf iPhones abgesehen. Was danach geschah.

Zwei Frauen haben am Mittwoch, 18. März, gegen 13.55 Uhr in einem Geschäft im Chemnitz Center versucht, mehrere iPhones zu stehlen, was jedoch vereitelt wurde. Während ein 21-jähriger Mitarbeiter mit einem Kunden beschäftigt war, nutzten die Frauen die Gelegenheit. Sie griffen sich iPhones im Wert von etwa 4500 Euro und rannten aus dem...