Chemnitz: Fußgängerin stößt mit Straßenbahn zusammen

Eine 33-Jährige wurde auf der Zwickauer Straße verletzt. Trotz Notbremsung war der Unfall nicht zu verhindern. Nun wird versucht, das Unfallgeschehen nachzuvollziehen.

Eine Frau hat sich am Dienstag bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn verletzt. Das Ganze ereignete sich kurz vor 16 Uhr. Die Frau lief laut Polizei auf dem Gehweg der Zwickauer Straße in Richtung Kappler Drehe. An der Fußgängerampel überquerte sie die Gleise, allerdings zeigte ihre Ampel offenbar „Rot“. Der Fahrer (63) der Bahn in...