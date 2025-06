Chemnitz: Gartenlaube abgebrannt

In Ebersdorf ist eine Laube komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt.

In einer Kleingartenanlage in Ebersdorf hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 15.45 Uhr in die Anlage an der Straße Am Schnellen Markt gerufen. Dort war aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenlaube in Brand geraten. Das Gebäude brannte laut...