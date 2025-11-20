Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Gastspiel von Ballettensembles

Bild: Ida Zenna
Bild: Ida Zenna
Chemnitz
Chemnitz: Gastspiel von Ballettensembles
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Im Chemnitzer Opernhaus wird wieder getanzt. Am 21. November heißt es wieder Ballett Chemnitz und Freunde.

Am 21. November gibt es im Opernhaus Chemnitz am Theaterplatz eine weitere Ausgabe in der Reihe „Zu Gast in der Kulturhauptstadt Europas“. Bereits zweimal hat das Ballett Chemnitz andere Tanzensembles für einen Abend eingeladen. Diesmal geht die Einladung an die Partnerstadt Düsseldorf. Es gastiert das Ballett am Rhein mit einem Pas de Trois...
