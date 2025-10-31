Chemnitz gegen humanitäre Aufnahme schutzbedürftiger Kinder aus Gaza

Chemnitz
Der Stadtrat lehnt es mehrheitlich ab, sich einer Initiative anderer deutscher Großstädte anzuschließen. Die Argumente reichen von „Nicht zuständig“ bis „Das Boot ist voll“.
Chemnitz wird vorläufig keine schutzbedürftigen Kinder aus Gaza und Israel aufnehmen. Das hat der Stadtrat mit großer Mehrheit entschieden. Einzig Linke, Grüne und die beiden Stadträte von „Die Partei“ votierten der jüngsten Sitzung geschlossen dafür, sich einer entsprechenden Initiative anderer deutscher Städte anzuschließen. Sie...
