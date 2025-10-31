Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz gegen humanitäre Aufnahme schutzbedürftiger Kinder aus Gaza

Chemnitz sagt Nein zur Aufnahme von Kindern aus Gaza.
Chemnitz sagt Nein zur Aufnahme von Kindern aus Gaza. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa, Symbolbild A. Seidel
Chemnitz sagt Nein zur Aufnahme von Kindern aus Gaza.
Chemnitz sagt Nein zur Aufnahme von Kindern aus Gaza. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa, Symbolbild A. Seidel
Chemnitz
Chemnitz gegen humanitäre Aufnahme schutzbedürftiger Kinder aus Gaza
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtrat lehnt es mehrheitlich ab, sich einer Initiative anderer deutscher Großstädte anzuschließen. Die Argumente reichen von „Nicht zuständig“ bis „Das Boot ist voll“.

Chemnitz wird vorläufig keine schutzbedürftigen Kinder aus Gaza und Israel aufnehmen. Das hat der Stadtrat mit großer Mehrheit entschieden. Einzig Linke, Grüne und die beiden Stadträte von „Die Partei“ votierten der jüngsten Sitzung geschlossen dafür, sich einer entsprechenden Initiative anderer deutscher Städte anzuschließen. Sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
25.10.2025
4 min.
Chemnitz zeigt Flagge: Künftig ständig Fahnen vorm Rathaus
Bislang nur an besonderen Tagen zu sehen, sollen am Chemnitzer Rathaus künftig das gesamte Jahr über Flaggen wehen.
Vertreter der Mitte-Rechts-Parteien im Stadtrat haben eine Änderung der in der Stadt geltenden Regeln für Beflaggungen durchgesetzt. Sie betreffen auch Schulen. Und was ist künftig mit der Regenbogenfahne?
Michael Müller
10.09.2025
2 min.
Forderung von Grünen und Linken: Chemnitz soll Kinder aus Israel und Gaza aufnehmen
Forderung aus dem Stadtrat: Chemnitz soll schutzbedürftige Kinder aus Israel und Gaza aufnehmen.
Mehrere andere Städte hatten bereits signalisiert, besonders schutzbedürftige Kinder aus dem Krisengebiet aufzunehmen. Chemnitz soll sich ebenfalls engagieren, sagen die beiden Stadtratsfraktionen und nennen eine Zahl.
Benjamin Lummer
17:35 Uhr
4 min.
Stau am Globus und halb Oberfranken beim Shopping in Plauen: „Nierenragout im Beutel - das ist saugut!“
Einkaufsmarathon nach Reformationstag und am Feiertag in Bayern: Pickepackevoll ist der Parkplatz am Globus Weischlitz. Auch auf den Anfahrten von der A 72 kommend, staut es sich.
Gäste aus Bayern kommen am Samstag in großer Anzahl ins Vogtland zum Einkauf. Warum gerade der XXL-Markt in Weischlitz ihr Ziel war.
Cornelia Henze
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
Mehr Artikel