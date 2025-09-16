Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Hier kommen die Blumen auch per Lieferando zum Kunden

Eliza Risenburh in ihrer Blumen- und Geschenke-Boutique.
Eliza Risenburh in ihrer Blumen- und Geschenke-Boutique. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Chemnitz: Hier kommen die Blumen auch per Lieferando zum Kunden
Von Steffi Hofmann
Am Samstag eröffnen die Inhaber der Liza Blumen & Geschenke Boutique ihr zweites Geschäft. Das wird mitten in der Innenstadt sein.

Der Samstag wird für das Ehepaar Oleksandr Risenburh und seine Frau Eliza ein großer Tag. Vor genau zwei Jahren eröffneten sie auf der Zwickauer Straße ein Geschäft. Der 20. September soll nun aber auch der Tag werden, an dem ein zweites dazu kommt – mitten in der Innenstadt und dreimal so groß.
