Chemnitz-Hilbersdorf: Schauplatz Eisenbahn startet in die Saison

Am 29. und 30. März gibt es kostenfreie Führungen und viele weitere Angebote auf dem ehemaligen Rangierbahnhofs- und Bahnbetriebswerksgelände.

Mit kostenfreien Familienführungen, die jeweils 10.30 Uhr beginnen, startet der Schauplatz Eisenbahn an der Frankenberger Straße 172 in Chemnitz-Hilbersdorf an diesem Sonnabend und Sonntag in die Saison 2025. Ausschließlich am Samstag gibt es zudem 11 Uhr eine Vorführung der weltweit einmaligen Rangiertechnologie des Wagenablaufs, von 12 bis...