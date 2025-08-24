Chemnitz im Poldi-Fieber: Riesiger Andrang bei Eiscafé-Eröffnung mit Lukas Podolski

Chemnitz
Köln, Dortmund, Kōbe – und jetzt Chemnitz: Fußballer Lukas Podolski lädt zum Eisessen ein und Hunderte Fans kommen.
So eine Eiscafé-Eröffnung hat Chemnitz noch nicht gesehen: Hunderte Fußballfans und Eisliebhaber hatten sich schon Stunden vor der feierlichen Eröffnung am Sonntagnachmittag auf der Inneren Klosterstraße versammelt. Alle warteten sie auf einen Star, der dafür extra eingeflogen wurde.
