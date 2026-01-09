Chemnitz: Junge Frau reißt Muslima das Kopftuch vom Kopf

Chemnitz
In der Galerie am Roten Turm wurde eine Muslima attackiert. Die Ermittler prüfen mögliche Motive.
Eine 27-jährige Muslima wurde am Donnerstagabend in der Galerie am Roten Turm in Chemnitz von einer 18-Jährigen angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, riss die 18-jährige Deutsche der anderen Frau die Mütze vom Kopf und entfernte dabei auch den darunter befindlichen Hijab, ein muslimisches Kopftuch. Die Muslima wurde dabei leicht verletzt und...
