Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt.
Bild: Harry Haertel
Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt.
Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Chemnitz: Kollision auf der A 72
Redakteur
Von Jens Kassner
Eine Pkw-Fahrerin war unaufmerksam.

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Neefestraße auf der Auffahrt zur A 72 von Zwickau in Richtung Chemnitz, Fahrtrichtung Rottluff, ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei achtete der Fahrer eines PKW beim Spurwechsel ungenügend auf einen Lkw, wodurch es zu einer seitlichen Kollision kam. Die Beifahrerin im Pkw wurde dabei leicht verletzt....
