Chemnitz lädt zum Nobel-Picknick

Am Sonntagabend noch nichts vor? Zwei Vereine in Chemnitz haben einen Vorschlag. Was man auf den Theaterplatz mitbringen muss.

Das Wetter soll gut werden, die Stimmung auch: Zwei Fördervereine aus Chemnitz, fürs Theater und für die Kunstsammlungen, laden am Sonntag zum Picknick in Weiß auf den Theaterplatz. Zum fünften Mal wird dort beim „Dîner en blanc" in noblem Ambiente mit Kulturprogramm unter freien Himmel das verzehrt, was jeder mitbringt. Einzig die...