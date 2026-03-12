Chemnitz läutet in der Messe den Frühling ein

„Der Chemnitzer Frühling“ bietet vom 13. bis 15. März in der Messe Inspirationen für die Gestaltung von Garten, Balkon und Terrasse.

Chemnitz. Auch in diesem Jahr halten zahlreiche Aussteller beim „Chemnitzer Frühling“ Tipps und Tricks rund um die grüne Oase bereit. Ob Garten, Balkon oder Terrasse – für alles will die Messe vom 13. bis 15. März das Passende bereithalten. Ergänzend dazu können sich Besucher über Garten- und Landschaftsbau, Zäune, Swimmingpools und noch vieles mehr beraten lassen. Für die richtige Bepflanzung bieten Baumschulen und Gärtnereien Saat- und Pflanzgut, Stauden, Knollen und Gehölze an. Auf der Bühne wird Wissenswertes in Vorträgen vermittelt. Mitten im Grünen lädt ein Café zum Verweilen ein. Darüber hinaus sind Workshops geplant. (gp) Foto: Andreas Seidel/Archiv

Geöffnet ist der „Chemnitzer Frühling“ in der Messe am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintrittskarten gibt es in den „Freie Presse“-Shops für 10 Euro, mit Pressekarte für 8 Euro. Details zum Workshop- und zum Bühnenprogramm stehen im Internet. www.chemnitzer-fruehling.de