Chemnitz: Lastenrad-Fahrer rutscht auf Ölspur aus

Im Kreisverkehr auf der Werner-Seelenbinder-Straße ist ein Radfahrer gestürzt. Warum die Polizei nun Zeugen sucht.

Es ist gerade einmal 7 Uhr am Morgen. Ein 38-Jähriger fährt mit seinem Lastenrad durch den Kreisverkehr auf der Werner-Seelenbinder-Straße in Richtung Annaberger Straße. Dann eine Ölspur. Diese zieht sich, wie die Polizei später feststellen wird, von der Fraunhoferstraße in Richtung des Kreisverkehrs. Der 38-Jährige rutscht mit seinem...