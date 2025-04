Chemnitz-Liebe ja, Stolz nein: Warum ich trotzdem gerne Lokalpatriot bin

Der Begriff „Patriotismus“ löst bei vielen Menschen ein Störgefühl aus, auch bei unserem Autor. Trotzdem würde er sich als Lokalpatriot bezeichnen - zumindest wenn es um seine Heimatstadt Chemnitz geht. Das Wort bedeutet für ihn allerdings etwas anderes, und das hat nichts mit Stolz zu tun. Eine persönliche Betrachtung.

Als ich vor drei Jahren aus Chemnitz wegzog, um in Halle an der Saale zu studieren, traf ich zum ersten Mal viele Menschen aus den verschiedensten Ecken Deutschlands. In meinem Studierendenwohnheim lebten erstaunlich viele Dresdnerinnen und Dresdner, aber auch Freunde aus Chemnitz. Wir lernten uns kennen, freundeten uns an und irgendwann...