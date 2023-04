Chemnitz liest am 10. Mai von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang

Auf Initiative der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 liest das demokratische Chemnitz am 10. Mai wieder von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an vielen Orten in der Stadt aus couragierten Texten und unterdrückter Literatur. Den Hintergrund der Aktion bildet der 90. Jahrestag der Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 in Berlin und an weiteren...