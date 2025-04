Chemnitz: Mann tritt Spiegel von mehr als 20 Autos ab

Der 39-Jährige randalierte am Dienstagabend und Mittwochvormittag auf dem Kaßberg und in Altendorf. Zwischendurch war er in Polizeigewahrsam.

Chemnitz.

An reichlich zwei Dutzend Pkw auf dem Kaßberg und in Altendorf soll ein 39-Jähriger am Dienstagabend und Mittwochvormittag Außenspiegel abgetreten haben. Alarmierte Polizeibeamte stellten ihn zum ersten Mal am Dienstag gegen 20.45 Uhr an der Kaßbergstraße. Eine Zeugin hatte die Polizei informiert, dass ein Mann auf der Hohen Straße gegen Autos schlage und trete. Beim Verdächtigen fanden die Einsatzkräfte unter anderem einen Bruchteil eines Spiegelglases, eine Autoantenne, zwei Steine und Briefe, die ans angrenzende Amtsgericht adressiert waren. Dort waren kurz zuvor eine Fensterscheibe beschädigt und der Briefkasten aufgebrochen worden. Der 39-Jährige wird verdächtigt, auch dafür verantwortlich zu sein. Ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Es folgte eine Blutentnahme auf dem Polizeirevier, das er erst am Mittwoch gegen 7.30 Uhr wieder verlassen durfte.

Doch nur zweieinhalb Stunden später beschädigte er auf der Altendorfer Straße, Matthesstraße, Paul-Jäkel-Straße sowie Liebigstraße erneut Außenspiegel von mindestens sieben Pkw. Alarmierte Beamte stellten den 39-Jährigen an der Paul-Jäkel-Straße und nahmen ihn erneut in Gewahrsam. Er hatte zwei Kennzeichen dabei, deren Herkunft geprüft wird. Angaben zum Gesamtschaden liegen noch nicht vor. (mib)