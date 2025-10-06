Chemnitz: Masterplan zur Rettung der Talsperre Euba liegt vor

Die Stadträte müssen Anfang des kommenden Jahres entscheiden, wie es mit dem einstigen Naherholungsgebiet weitergeht. Dass die Talsperre als Freizeitareal funktioniert, haben zuletzt Veranstaltungen gezeigt.

Thomas Groß war selbst oft in der Talsperre Eura schwimmen, die von 1965 bis 1988 als Naturbad geöffnet hatte. Der Ortsvorsteher von Euba erinnert sich noch an das kalte, klare Wasser. Ginge es nach ihm und den anderen Mitgliedern im Verein „Rettet die Talsperre Euba!“, würde der Badespaß im Osten von Chemnitz in fünf Jahren wieder...