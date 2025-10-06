Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Masterplan zur Rettung der Talsperre Euba liegt vor

An der linken Seite der 184 Meter langen Staumauer gibt es fest installierte Kletterrouten. Rechts der Mauer würde das Wasser angestaut.
An der linken Seite der 184 Meter langen Staumauer gibt es fest installierte Kletterrouten. Rechts der Mauer würde das Wasser angestaut. Bild: Toni Söll
An der linken Seite der 184 Meter langen Staumauer gibt es fest installierte Kletterrouten. Rechts der Mauer würde das Wasser angestaut.
An der linken Seite der 184 Meter langen Staumauer gibt es fest installierte Kletterrouten. Rechts der Mauer würde das Wasser angestaut. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitz: Masterplan zur Rettung der Talsperre Euba liegt vor
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadträte müssen Anfang des kommenden Jahres entscheiden, wie es mit dem einstigen Naherholungsgebiet weitergeht. Dass die Talsperre als Freizeitareal funktioniert, haben zuletzt Veranstaltungen gezeigt.

Thomas Groß war selbst oft in der Talsperre Eura schwimmen, die von 1965 bis 1988 als Naturbad geöffnet hatte. Der Ortsvorsteher von Euba erinnert sich noch an das kalte, klare Wasser. Ginge es nach ihm und den anderen Mitgliedern im Verein „Rettet die Talsperre Euba!“, würde der Badespaß im Osten von Chemnitz in fünf Jahren wieder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
29.08.2025
4 min.
Staumauer als Anker und Kletterwand: Slackliner laden zu Chemnitzer Talsperre
Von der Staumauer der Talsperre Euba führen Highlines in den Wald. Diese Routen sind jenen Besuchern vorbehalten, die das Slacklinen beherrschen – so wie Jörg Schaarschmidt.
An der Talsperre Euba steigt das älteste Slackfest Europas, mit Aktionen in großer Höhe und der Chance, die Staumauer hochzuklettern. Die Organisatoren konstatieren indes: Der große Boom der Sportart ist vorbei.
Benjamin Lummer
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
04.09.2025
1 min.
„Mit Sinnen“-Festival steigt an der Talsperre Euba
Ab Freitagnachmittag bis zum Ausklang am frühen Sonntagmorgen soll es Mitmach-Angebote und Unterhaltung geben.
Galina Pönitz
Mehr Artikel