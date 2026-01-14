MENÜ
  Chemnitz: Mehr als eine Kopfwäsche - das Marx-Monument wird saniert

Verunreinigungen sind leicht erkennbar, der innere Zustand nicht.
Verunreinigungen sind leicht erkennbar, der innere Zustand nicht. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Mehr als eine Kopfwäsche - das Marx-Monument wird saniert
Redakteur
Von Jens Kassner
Im städtischen Programm der Pflege und Sanierung von Kunst im öffentlichen Raum nimmt 2026 ein Vorhaben besonderen Raum ein. Der sogenannte „Nischel“ wird unter die Lupe genommen.

Nein, Marx hat keinen „Riss in der Schüssel“, wie zuweilen behauptet wird. Bisherige Voruntersuchungen haben ergeben, dass die Bronze des gewaltigen Monuments keine Risse aufweist, durch die Wasser eindringen könnte. Doch Schäden gibt es, abgesehen von Verunreinigungen. Dazu gehören Ausblühungen, Laufspuren und Kalkkrusten.
