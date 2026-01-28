MENÜ
  Chemnitz
  Chemnitz: Müllauto klemmt Mitarbeiter in Rabenstein ein

Die Polizei untersucht den Unfallort in Rabenstein. Bild: Jan Haertel
Die Polizei untersucht den Unfallort in Rabenstein. Bild: Jan Haertel
Chemnitz: Müllauto klemmt Mitarbeiter in Rabenstein ein
Von Christian Mathea
Die Feuerwehr musste die schwer verletzte Person befreien. Ein Krisenteam betreut Fahrer.

Bei der Leerung von Mülltonnen in einer Einfamilienhaus-Siedlung in Rabenstein am Mittwochmorgen ist ein 23-jähriger Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens schwer verletzt worden. Der 51-jährige Fahrer des Müllfahrzeuges kam laut Polizei auf der Kurzen Straße offenbar wegen der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen. Dabei kollidierte das Heck...
